Opération Air Respirable : la pollution de l'air mesurée à Rouen

Ces militants associatifs sont partis de l'Université de Mont-Saint-Aignan où le taux de pollution de l'air était très faible et se sont ensuite rendus dans le secteur le plus pollué de Rouen : l'intersection entre les quais haut rive droite et le Boulevard des Belges. « A cet endroit, on estime que la pollution est environ 25% plus forte qu'à Mont-Saint-Aignan », explique Guillaume Grima, membre de l'association.

Ils ont ensuite arpenté les rues du centre-ville, sont passés par la place du Vieux Marché, assez faiblement polluée, pour revenir au Théâtre des Arts, plus impacté. À chaque fois, une discussion avec les habitants, « très concernés », a été menée.

Enjeu de santé publique

Pour ces militants, pas question ici d'écologie punitive. « Ce que nous voulons montrer, c'est que c'est l'attractivité de Rouen qui se joue à la clé », insiste Guillaume Blavette d'Effet de serre toi-même ! Car laisser faire serait très dangereux : « C'est la santé des habitants qui est en jeu. » Dans l'agglomération rouennaise, il y aurait ainsi 111 décès évitables liés à la pollution chaque année. L'asthme, chez les habitants proches des zones les plus touchées, augmenterait également significativement chez les enfants.

Habitants, entreprises, collectivités : mobilisez vous

Le remède, à entendre Guillaume Grima, est pluriel : « C'est un faisceau de solutions. Cela vient des individus, des entreprises qui peuvent mettre en place des plans de déplacement pour les employés et des collectivités locales. » La Métropole Rouen Normandie a par exemple été retenue pour mener le projet « Rouen ville respirable en cinq ans » : « Une excellente initiative », pour Charlotte Lepitre, de France Nature Environnement.

Des gestes au quotidien

Mais en attendant que les collectivités et entreprises se mobilisent, la révolution peut se faire au quotidien. Guillaume Grima en donne le mode d'emploi : « Quand vous partez acheter une baguette et que la boulangerie se trouve à moins de deux kilomètres, ne prenez pas la voiture ! C'est lorsque le moteur est froid qu'il pollue le plus. Quand vous habitez à la campagne ou en périurbanité, privilégiez le covoiturage. » Le recours au vélo et aux transports en commun est lui aussi encouragé.

L'astuce : l'application Plume

Voilà une application utile. Gratuite, elle permet de mesurer la pollution de l'air à un moment donné dans une ville donnée et surtout de mesurer son évolution dans la journée.