Sortie cinéma : Le garçon et la bête

Sa rencontre avec Kamatetsu, un ours immense mais ronchon, va changer sa vie, car celui-ci l'adopte, le prénomme Kyuta, le prend sous sa protection et lui apprend à se battre. Mais les habitants de Jutengai se méfient des humains, qu'ils jugent dangereux, car habités par un trou noir, une sorte de douleur qui leur ronge le cœur et la poitrine.

Mamoru Hosoda ("Les enfants loups : Ame & Yuki", "Summer Wars", "La traversée du temps") s'est imposé comme l'un des plus grands maîtres de l'animation japonaise, avec Hayao Miyazaki bien sûr. Ce film magnifique qui confronte deux mondes, celui des bêtes et celui des hommes, raconte l'histoire d'un parcours initiatique. On suit le jeune Kyuta dans sa quête d'une famille, d'un mentor, mais aussi dans sa quête d'identité, sa découverte de la lecture, de la culture, de l'amour, etc. Le début, souvent très amusant, montre la confrontation entre l'enfant et l'ours, aux caractères si différents, mais déjà très affirmés. Puis, peu à peu, l'élève se transforme en maître pour son mentor et lui apprend les finesses et l'intelligence qui viennent renforcer la puissance physique.

Mais ce film, malgré ses superbes qualités, risque de dérouter, voire d'effrayer les très jeunes enfants.