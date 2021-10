"Mon fils, ma bataille" est la chanson de Daniel Balavoine préférée des Français

La plupart de ces titres ont par ailleurs été repris dans la compilation "Balavoine(s)" sortie le 8 janvier 2016 et où des artistes tels que Florent Pagny, Raphaël, Jenifer ou Zaz rendent hommage à l'artiste décédé il y aura 30 ans le 14 janvier prochain.

Top 10 des chansons de Daniel Balavoine préférées des Français

1. Mon fils, ma bataille (43%)

2. L'Aziza (37%)

3. Je ne suis pas un héros (31%)

4. Tous les cris les SOS (30%)

5. SOS d'un terrien en détresse (21%)

6. Sauver l'amour (20%)

7. Le chanteur (19%)

8. Aimer est plus fort que d’être aimé (18%)

9. La vie ne m’apprend rien (16%)

10. Quand on arrive en ville (15%)

Cette enquête a été réalisée les 4 et 5 janvier 2016 par YouGov France sur un panel de 1.007 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. La question posée était : "Parmi toutes les chansons interprétées par Daniel Balavoine proposées ci-dessous, lesquelles préférez-vous ?" Les personnes interrogées pouvaient sélectionner jusqu'à 5 réponses parmi les 25 titres proposés.