Exercice nucléaire à Cherbourg-en-Cotentin le 28 janvier

Dans l'enceinte du port militaire de Cherbourg, le démentèlement des anciens sous-marins nucléaires lanceurs d'engins est à l'oeuvre. Une opération sensible, qui nécessite la mise en place d'exercices en cas d'accident nucléaire. Des entraînements sont ainsi régulièrement organisés autour des installations nucléaires du port.

Jeudi 28 janvier, c'est un exercice de plus grande ampleur qui sera organisé. Un exercice national de sécurité nucléaire et civile, sur le port militaire et dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin. Il sera organisé conjointement par le préfet de la Manche, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la Défense (DSND), et le commandant de la Marine à Cherbourg.

Le but est de tester les capacités d’intervention des services de l’État et des collectivités en cas d'incident nucléaire. L'objectif est aussi de sensibiliser la

population sur les bons gestes à avoir en cas d'urgence radiologique.

Pour présenter cet exercice, une réunion d'information ouverte à tous aura lieu lundi 18 janvier à 18h30 à la salle des fêtes de Cherbourg-en-Cotentin, place centrale.