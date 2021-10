Tendance Live Normandie : Julie Zenatti au Zénith de Caen

Pour fêter la réunification historique de la Normandie et pour applaudir en live Anggun, Anne Sila, Vitaa, Julie Zenatti, John Mamann, School of Rock, Willy William, Sidoine, Sophie Tapie et Greg June, les auditeurs et lecteurs de Tendance Ouest doivent se procurer des billets (explications ICI).

Julie Zenatti, une voix en or

Plus de 20 ans de carrière pour celle que le grand public a découvert dans Notre Dame de Paris. Julie a multiplié les expériences et les collaborations (Jean-Jacques Goldman, Lionel Florence, Da Silva, Akhenaton...).

Elle écrit aussi pour les autres comme Chimène Badi et Patrick Fiori.

Cette artiste au grand cœur s'engage auprès de nombreuses causes et associations dont Les Restos du Cœur et Les Voix de l'Espoir. En 2015, Julie Zenatti est revenu sur le devant de la scène avec un nouvel album « Blanc » (Capitol/Universal). Elle s'accompagne de Da Silva, Patrick Fiori, son complice de Notre Dame De Paris, ou encore Grégoire.