Nouvelle session devant les Assises du Calvados

Mardi 7 juin

Un homme de 41 ans comparaît pour viols et agressions sexuelles sur les fillettes du compagnon de sa mère. Les victimes étaient alors âgées de 8 et 9 ans, en 1995. Les faits auraient duré au moins quatre ans.



Jeudi 9 juin

Un père de famille comparaît pour viols et agressions sexuelles de l’une de ses filles entre 2004 et novembre 2009. Les faits auraient commencé dès l’entrée de la fillette en primaire. La mère de l’enfant comparaît elle pour non dénonciation de crime.

Mardi 14 juin

Cinq prévenus comparaîtront durant quatre jours. Le 17 janvier 2009, trois d’entre eux étaient entrés au domicile d’un habitant de Vimont pour le cambrioler, alors en présence de sa soeur et de son compagnon. Devant la réaction du Vimontais, ils avaient pris la fuite. L’acte est-il prémédité ? C’est sur ce point précisément ce que la Cour d’assises devra statuer.



Lundi 20 juin

Un homme de 37 ans comparaît pour le viol, en 2008, d’une femme de 29 ans à Deauville. Lors d’une soirée, les protagonistes ont eu un rapport sexuel : consenti pour l’accusé, forcé pour la victime. Ce soir là, cette dernière était ivre.



Mercredi 22 juin

Un homme de 29 ans comparaît pour tentative d’homicide volontaire dans la nuit du 19 au 20 juin 2009 sur le parking d’une discothèque d’Hérouville. Ce dernier avait foncé avec sa voiture sur un homme aujourd’hui âgé de 23 ans.



Lundi 27 juin

Un homme de 52 ans, originaire de Bayeux, comparaît pour viols et agressions sexuelles sur la fille vulnérable de son ex compagne. En mars dernier, il devait déjà comparaître devant cette même cour et avait pris la fuite avant l’ouverture de son procès.