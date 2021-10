Case prison après la course-poursuite

La veille, ils avaient été interpellés au petit matin après une course poursuite dans les rues de Caen avec les forces de l’ordre. Chronologiquement, les deux hommes avaient en fait été surpris en train de dérober deux véhicules, une Peugeot 207 et un Peugeot boxer, dans les locaux du d’une entreprise de transport à Villers-Bocage.

Dans leur fuite, les prévenus se sont débarassés d’une des deux voitures pour embarquer dans un seul et même véhicule. La traversée de l’agglomération caennaise s’est opérée à grande vitesse et la police n’a réussi à les arrêter qu’à l’aide d’un barrage équipé d’une herse.

Délai accordé, détention provisoire ordonnée

Les prévenus encourent tous les deux la peine plancher de trois ans d’emprisonnement pour récidive de vol. Ils ont donc demandé un délai afin de préparer leur défense. Délais accordé au vendredi 17 juin prochain, 14 heures. Toutefois, afin de garantir leur présence devant la justice à cette date, le tribunal a ordonné leur maintien en détention provisoire.