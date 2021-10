La maison des centenaires

“Je me suis mariée à 37 ans je crois. Il était temps !”, ironise t-elle. “J’ai eu quatre enfants, trois filles et un garçon. J’étais cuisinière dans un château. Si j’imaginais être centenaire ? Ah ça, non !” Comme Yvonne Bliault, deux autres résidents ont vaillamment franchi le cap des 100 ans. Fernande de Bellery est née le 21 janvier 1911. Brodeuse, cette dernière s’est installée dans la maison de retraite caennaise en février 2010. À elle deux, Yvonne et Fernande confirment la tendance : les centenaires sont en majorité des femmes ! Selon l’INSEE, “neuf centenaires sur dix sont des femmes. Au 1er janvier 2010, 15 000 centenaires vivaient en France métropolitaine : c’est treize fois plus qu’en 1970”.

Mais à la maison de retraite “Les Rives Saint-Nicolas”, c’est un homme qui détient tous les records. Robert Lessieur est né le 26 juillet 1907. Dans six ans, cet ancien chef d’entreprise ne sera plus un centenaire mais un “super centenaire” !