Bagdad (AFP). Irak: huit morts dans une prise d'otages dans un centre commercial de Bagdad

Les assaillants étaient toujours en fin d'après-midi à l'intérieur du centre commercial du quartier Bagdad Al-Jadida, dans l'est de la capitale, selon un colonel de police qui a précisé qu'ils pourraient être munis de ceintures d'explosifs. "Ils sont à l'intérieur du centre commercial Zahrat. Lorsque les forces de sécurité se sont approchées, ils ont tué trois otages", a déclaré un fonctionnaire de police. "Nous adoptons désormais une approche prudente. Nous voulons mettre fin à cette attaque avec le moins de victimes possible". Une source médicale a confirmé le bilan, ajoutant que 14 personnes avaient également été blessées dans l'attaque. Le centre commercial est un bâtiment de quatre ou cinq étages dans un quartier commerçant et animé, à majorité chiite sur la rive est de la capitale irakienne. Une grande colonne de fumée noire pouvait être observée dans le ciel, au dessus du quartier. Selon une source du ministère de l'Intérieur, un nombre indéterminé d'hommes armés ont ouvert le feu dans la rue après l'explosion d'une voiture piégée et ont brièvement affronté les forces de sécurité avant de pénétrer dans le centre commercial. "Ils contrôlent totalement le centre commercial et ont des hommes sur le toit", a déclaré le responsable. Selon la police, les forces antiterroristes des services de renseignement étaient sur place et des tireurs d'élite étaient postés dans des immeubles autour du centre. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat mais une source policière a décrit les assaillants comme "vêtus à la manière de Daech (un acronyme du groupe jihadiste Etat islamique, EI)". L'EI revendique régulièrement des attentats à Bagdad contre des civils chiites, une communauté - majoritaire en Irak - qu'il considère comme hérétique. L'organisation extrémiste contrôle de larges pans du territoire irakien, à l'ouest et au nord de Bagdad, depuis sa fulgurante offensive lancée en 2014.

