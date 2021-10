Doit-on s'inquiéter de l'état de santé de Janet Jackson ?

Les rumeurs enflaient depuis quelques temps. Janet Jackson serait-elle atteinte d'un cancer de la gorge comme l'affirment certains médias people ? La chanteuse voulait se faire discrète, mais face à la rumeur, elle a dû réagir et sortir de son silence.



En Octobre dernier, elle avait dû annuler une série de concerts sur ordre de ses médecins pour reposer ses cordes vocales.



En décembre, elle annonçait qu'elle ne pourrait pas reprendre la scène avant le printemps et son opération. Elle écrit sur tweeter : "S'il vous plaît, priez pour moi, ma famille ainsi que l'ensemble de notre entreprise en ces temps difficiles. Nous ne ferons aucun commentaire supplémentaire. Je vous aime tous très fort et je vous remercie de votre amour et de votre compréhension. Ça va aller"



Il n'en fallait pas plus pour enflammer la presse à scandales : ''elle souffrirait en réalité d'un cancer de la gorge''.



Devant tant de folles rumeurs, Janet a communiqué sur tweeter par le biais d'une vidéo, contredisant tous les doutes qui planaient autour de sa santé. "N'oubliez pas : ne croyez que ce qui sort de ma bouche. Les rumeurs sont infondées. Je n'ai pas de cancer. Je suis en convalescence. Mes docteurs ont donné leur feu vert pour que j'assure mes concerts prévus en Europe. Et, comme je l'ai promis, les shows que j'ai dû annuler seront reprogrammés. Merci pour vos prières et votre amour."