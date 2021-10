Météo : de la grêle et des orages en Normandie

Les départements normands sont placés par Météo France en vigilance jaune aux orages et en jaune aux vagues et submersions sur le littoral.

Les 5 départements de Normandie sont concernés par les orages. Ils seront chargés de grêle dans la Manche, le Calvados, l'Orne et une partie de la Seine-Maritime jusqu'en milieu d'après-midi.

En fin d'après-midi les chutes de grêle pourraient être encore présentes dans l'Orne et la Seine-Maritime, l'orage persistera avec des alternances de pluie et de grêle dans la Manche et le Calvados.

Nuit agitée

La nuit sera agitée sur l'ensemble de la région. En fin de semaine, à partie de vendredi, les températures vont chuter et descendre sous 0° le week-end prochain.