Ecoutez Génération Tendance, et jouez au CODE CADEAU !

Entre 16h et 20h, avec Mickaël et Morgane, trouvez le code à quatre chiffres, et remportez vos cadeaux ! Nous cherchons toujours le 8ème Code Cadeau de la saison. Dés ce lundi, Mickaël et Morgane vous font remporter :





- Vos 4 places pour le concert Tendance Live de votre choix (vendredi 29 janvier au Zénith de Caen ou samedi 30 janvier à l'Anova d'Alençon) (Toutes les infos ici et là)



- Votre panier de gourmandises au chocolat, avec Les Chevaliers d'Argouges (tuiles saveur chocolat-caramel, chocolat noir et lait, chocolat lait-caramel, chocolat noisettes-pralinés).



- Vos prochaines vacances avec Homair, le N°1 de la location en mobil-home. Partez en Dordogne, en Provence, en Langedoc-Roussillon, sur la Côte d'Azur ou en Corse. (Toutes les infos ici)





Bonne Chance à tous !