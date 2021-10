Paris (AFP). Douze départements en alerte orange vagues-submersion et vent violent

Le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, les Landes, la Charente-Maritime, la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques, le Var, les Bouches-du-Rhône et la Corse du sud ont été placés en vigilance orange pour vagues-submersion. La Haute-Corse a été placée en vigilance orange pour vent violent. "Une perturbation assez active traverse le pays, du Sud-Ouest au Nord-Est, et engendre un renforcement marqué des vents", indique Météo France dans son bulletin, publié dans la nuit de dimanche à lundi, à 3h00. Sur les cotes atlantiques : "les vents d'Ouest à Sud-Ouest se renforceront sensiblement cette nuit dans le golfe de Gascogne et se maintiendront tout la journée générant de très fortes vagues, dans un contexte de forts coefficients de marée, sur le littoral atlantique. Les vagues les plus fortes sont attendues en deuxième partie de journée", selon l'institution. En Méditerranée, "la perturbation se décalera ce matin et traversera tout le bassin en journée. Les vents deviendront forts et génèreront de fortes vagues, qui aborderont le littoral des Bouches-du-Rhône et du Var, avec un maximum d'intensité en cours de matinée. Le littoral ouest de la Corse du Sud sera concerné cet après-midi". En Haute-Corse, "après une relative accalmie cette nuit, les vents de secteur vont à nouveau se renforcer en ce début de matinée. Les rafales atteindront progressivement 110 à 130 km/h, et jusqu'à 140 à 150 km/h vers le Cap Corse et sur les crêtes montagneuses. Ce vent faiblira en milieu de matinée de demain mardi", prévient Météo-France. La fin des perturbations est attendue pour mardi à 9 h00.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire