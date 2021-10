Best Of du match SMCaen - OM : explosif !

Une équipe normande : le SM Caen, une équipe mythique : l' OM. Le dernier match de la saison, un match à enjeux : le maintien en Ligue 1 pour Malherbe.

Un journaliste, un consultant, un animateur qui achèvent une saison de commentaires des matchs du SMCaen en Live...

Mélangez : dès le coup de sifflet, c'est explosif !

tendanceouest.com vous propose un best-of "audio" (fermez les yeux, c'est de la radio !) de la rencontre entre le SMCaen et l'OM.

Le but de Yohan MOLLO, le but de NIANG, le soulagement après le coup de sifflet final et l'ultime "décompression"... en chanson de l'équipe SMCaen de Tendance Ouest.

Merci à tous pour votre fidélité et votre confiance durant toute cette saison du SM Caen.