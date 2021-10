Un Breton estime avoir été trompé par M6.

François Runemberg est un habitant du village de Loudéac en Bretagne et il s'est fait piégé par l’émission 100% Mag d'M6. Il avait accepté de parler de sa passion pour le tuning devant les caméras de M6. Malheureusement pour lui, le thème du reportage n'était pas "Ma passion pour le tuning" mais "Au secours, mon mari est un macho !" et le héros, c'était lui. M6 a sorti ses propos de son contexte et a voulu mettre en scène sa famille (lui devant sa voiture, sa femme au barbecue). Le sentiment d'avoir été manipulé et trahi l'a poussé à demander réparation. Le producteur de l'émission et le rédacteur en chef de M6 s'excusent mais trop tard. Découvrez le reportage diffusé via ce lien. N'oubliez pas, si l'on cherche à vous filmer pour une émission, ne vous laissez pas mettre en scène et demandez à visionner les images avant la diffusion.

La nouvelle saison de "The Good Wife" bientôt sur M6. Alors que les scandales politico-sexuels font la une de la presse en ce moment, les producteurs de fictions américaines continuent de surfer sur ce thème et ça marche. The Good Wife tire son origine directe d'un scandale politique impliquant Eliot Spitzer, marié, père de trois enfants, avocat, démocrate convaincu, élu gouverneur de New York en janvier 2007. Au sommet de sa carrière, il a été inculpé pour avoir fait appel à maintes reprises à un réseau de call-girls payées avec l'argent du contribuable. Le finale de la saison 2 a rassemblé aux états unis près de 13 millions de téléspectateurs outre-Atlantique. Devinez comment les américains appellent Anne Sinclair : "The Good Wife". La saison 2 sera diffusée sur M6 en prime-time dans quelques semaines.

Ali Baddou se retrouvera dans le fauteuil de Bruce Toussaint à la rentrée. Il quittera sa place de chroniqueur au grand journal et reprendra L’Édition Spéciale que Bruce Toussaint abandonne à la fin de la saison. Dès septembre, l'émission s'appellera désormais La Nouvelle Édition. Pour les fans du grand journal, découvrez l'article publié (avec photos) intitulé "Les petits secrets du Grand Journal" via ce lien.

La sélection télé du jour, c'est : "La grande traque" sur France 2. Une collection documentaire qui devait se poursuivre avec le massacre au Rwanda et Ratko Mladic. L’arrestation du Boucher des Balkans a tout chamboulé pour Nicolas Poincaré, qui avait enregistré il y a déjà plusieurs semaines le débat consécutif au film consacré au rappel des faits. Résultat : le journaliste présentera l’émission demain en deuxième partie de soirée, en direct intégral. c'est à 22h40.