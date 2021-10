Escrime : Delphine Dussaule ne s'arrête plus

L'épéiste avait déjà étonné la saison dernière en empochant le titre en Nationale 2, alors qu'elle était surclassée. Au côté de jeunes filles plus âgées, elle s'est, cette fois, imposée parmi les toutes meilleures. « Delphine est un bon espoir de l'escrime, elle a de belles qualités physiques mais aussi tactiques et techniques, commente son maître d'arme Jacques Desprès. Elle est très prometteuse. » Arrivée dans l'escrime à l'âge de 6 ans dans le sillage de sa grande sœur, l'athlète du Caen Escrime Club s'est prise de passion pour un sport alliant « rapidité, précision et endurance ».

Elle souhaite devenir ministre

Avec un nouveau titre en poche, elle peut rêver de l'équipe de France, elle qui n'avait pas été sélectionnée lors du championnat d'Europe de sa catégorie au printemps dernier. « Ça me plairait, confie-t-elle. J'aimerais aussi entraîner, mais pas à temps plein. Je ne veux pas rester uniquement dans le sport. » Attirée par la politique l'attire, elle se verrait bien ministre. Avant cela, Delphine Dussaule peut réaliser une belle carrière épée au poing.