Continental Cup: les Dragons de Rouen commencent par une victoire !

Contrairement à la Super Finale de 2014 où les Rouennais avaient encaissé un sevère 6-0 lors de la première journée face à ces mêmes Italiens, les Jaunes et Noirs ont rendu la pareille ce vendredi.

Le RHE se fait surprendre

Et pourtant ce sont les Italiens qui se mettent les premiers en évidence sur un lancer qui termine sur le poteau après seulement 1,30 minute de jeu et qui vont ouvrir le score. Sur une erreur entre Dany Sabourin et le défenseur rouennais Terro Kontinen qui rate son controle pour un palet qui termine dans la palette de Jose Magnabosco Aguirre qui envoie le palet dans le but laissé vide par le portier rouennais.

Thinel lance les Dragons

Ce but n'enleve rien à l'envie rouennaise et c'est Marc-André Thinel qui se présente une première fois face au portier italien qui fait l'arrêt mais dans la même action, Thinel récupère le palet devant le but et attend que le gardien se couche pour mettre le palet sous la barre pour l'égalisation après six minutes de jeu. Un peu moins de dix minutes plus tard, Thinel double la mise sur un nouveau palet récupéré devant le slot même si le gardien italien avait bougé la cage, l'un des deux arbitres du match décide de valider le 2ème but. A la fin du premier tiers, Rouen mène 2-1.

Arrossamena clôt la marque

Après huit minutes dans le 2ème tiers, c'est Loic Lampérier qui donne deux buts d'avance aux Dragons sur un bon travail devant la cage de sa ligne offensive. Nicolas Arrossamena ouvrira son compteur dans cette compétition deux minutes plus tard en temporisant également devant le portier d'Asiago pour faire coucher celui-ci et glisser le palet sous la barre.

Les Normands semblent maîtriser leur sujet au cours du 3ème tiers mais se font peur sur quelques occasions avant d'encaisser un mauvais but par Nigro Anthony, encore une fois alors qu'ils évoluaient en supéririté numérique. La sortie du gardien ne changera rien pour les Italiens qui s'inclinent 4-2.

Dans la première rencontre de la journée, les Polonais de Tychy se sont imposés 2-1 sur les Dannois d'Herning.

Programme de ce samedi 9 janvier:

Herning - Aiago à 16h30

Rouen - Tychy à 20h00

François-Pierre Guenette: " c'est bien de commencer par une victoire. Cela se joue sur trois matchs donc on a pas le temps d'en laisser echapper un. On l'a vecu dans le passé, le premier match si on ne le gagne pas, ça change beaucoup la suite. C'était le mot d'ordre d'aller chercher la victoire. on n'a pas bien travaillé pendant 60 minutes mais globalement on a bien travailler ce soir. On se rappelait il y'a deux ans qu'on avait prit 6-0 contre eux le premier soir, on en a discuté et on a bien répondu à l'appel. A 4-1, il ya eu un petit relâchement, un peu de stress, on aurait pu plier le match, on l'a pas fait, c'est un peu à la façon rouennaise de se compliquer un peu la vie (sourire), c'est une classique, on y echaperra pas. Les Polonais on les connait, ils ont des qualités offensives, ca sera un match serré, il ne faut pas les prendre à la légère et bien jouer defensivement."

Patrick Coulombe: " des petites erreurs par moment mais on est content de sortir de là avec la victoire. Quand on prend l'avance de quelques buts, on a tendance à changer notre facon de jouer. On oubli de garder les choses simples et on en fait un petit peu trop, ça peut coûter cher même si ce soir on s'est reveillé à temps."

Marc-André Thinel: " on est satisafait mais dans l'ensemble ça n'a vraiment pas ete super. Il faut vraiment qu'on s'ameliore. On en est conscient c'est déjà ça mais maintenant il faut se concentrer pour le match de demain car ce sera le même genre d'équipe qui attendra nos erreurs défensives pour contre attaquer donc c'est à nous de faire mieux demain (aujourd'hui). On ne peux pas dire qu'on a fait un bon tiers. Alors oui, on a marqué des buts mais on aurait pu tuer le match beaucoup plus rapidement et on l'a pas fait. On a continué a faire des erreurs jusqu'à la fin et à la longue ça commence à etre un peu fatiguant. Il faut se reveiller un peu, on est en finale de la continental cup, si on ne le comprend pas là, on ne le comprendra jamais. Contre Tychy,Ca avait été chaud jusqu'a la fin et on a avait pris des buts sur des erreurs défensives, c'est à nous de prendre le contrôle du match et d'eviter les erreurs defensives. On les connais, on a plus d'excuses maintenant c'est fini ! "

Fabrice Lhenry: " je suis assez mitigé sur le match. On a fait une très bonne 2ème période, bien disciplinés, on avait prit le dessus mais à la dernière minute, on prend une penalité. On a été un petit peu stupide là dessus, ça les a remis dedans, et pas mal d'erreurs au 1er et 3eme tiers. Dans des matchs de ce niveau ça peut nous coûter cher. Il va falloir corriger ça sur les deux prochains matchs. Quand on joue comme ça on fait des erreurs, ca enerve celui qui l'a fait, ca enerve les autres, on a dit de respecter pas mal de règles donc c'est frustrant. On pourrait éviter ça et prendre du plaisir quand tout le monde respectent les systèmes mais il n'y pas que du negatif, maintenant on se tourne vers Tychy. j'ai regardé les deux premiers tiers du premier match. Maintenant on va travailler en video pour montrer aux joueurs demain matin, et également sur notre match pour progresser pour demain. C'est une equipe technique et physique avec un style des pays de l'est. Ils n'ont pas donné grand choses aux Dannois, on se rappelle que c'etait un math difficile qui c'est joué à pas grand choses."