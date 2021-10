Cherbourg : il menace sa petite amie avec un couteau

Une nouvelle affaire de violences conjugales, à Cherbourg, Jeudi soir, vers 22h15, un homme âgé de 30 ans, a envoyé des menaces de mort par SMS à sa compagne, par jalousie et sous l'influence d'une alcoolisation excessive et récurrente. Au domicile commun du couple , il s'est ensuite emparé d'un couteau et a menaçé sa compagne pour la contraindre à quitter le logement.

Depuis sa sortie de prison en septembre 2015, l'individu faisait régner un climat de violences psychologiques et se comportait de façon violente, ce que le prévenu a reconnu durant sa garde à vue au commissariat. Il a été présenté devant le parquet de Cherbourg ce vendredi.