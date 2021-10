La Golden League a bien débuté pour les Experts. Victorieux des Norvégiens (27-26), Thierry Omeyer, Luc Abalo, Nikola Karabatic et autres stars préparent de la meilleure manière possible les matchs face au Danemark et au Qatar qui se dérouleront à Paris ce week-end.

Le Qatar, vice-champion du monde (battu par la France) s'est en revanche incliné face au Danemark lors du second match (31-26).