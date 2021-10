Le Sans-Gêne, dans le Vaugueux à Caen

À volonté

Une fois à table, vous n'y resterez pas longtemps. Et pour cause : il faut aller se servir au buffet, concocter son entrée ou s'aventurer directement dans le plat principal, ou plutôt les plats principaux. Les ingrédients étant à volonté, il y a fort à parier que vous aurez plusieurs expériences gustatives dans la même soirée. Service illimité, jusqu'à faire taire la faim et… la gourmandise ! La seule règle : ne pas gaspiller. Instrument indispensable, votre brochette facilement reconnaissable au nom de l'animal gravé sur le manche, est à confier à l'un des cuisiniers qui s'assure de griller la viande à votre goût. L'offre ne manque pas : saucisses au camembert, roquefort-noix et autres, rumsteck, gigot d'agneau, poulet aux différentes préparations… Un article ne suffit pas à tout énoncer et surtout, la qualité est au rendez-vous. Pour les accompagnements, chacun est invité à faire son choix avant de le soumettre à un autre cuisinier qui vous les prépare avec la sauce désirée.

Pratique. 2 rue du Vaugueux. Tél. 02 31 93 71 58