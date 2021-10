2016 : un cru historique et prometteur à Rouen

L'année 2016 s'est ouverte sur un événement historique. Le premier président de la Normandie réunifiée, Hervé Morin, a été élu officiellement lundi 4 janvier. Un symbole historique qui ouvre une année riche. Le reste du mois de janvier vient le confirmer avec deux manifestations sportives majeures. Du 8 au 10 janvier, les Dragons de Rouen disputent la finale de la Continental Cup de hockey dans leur antre de l'Île Lacroix. Un titre européen qu'a déjà conquis à de nombreuses reprises Renaud Lavillenie. Le meilleur perchiste du monde sera une nouvelle fois la star incontestée du Perche Élite Tour, qui se déroule le 23 janvier au Kindarena.

Johnny au Zénith, Jeanne au Panorama

Après un mois de janvier sportif, place à un mois de février culturellement intense. Le 6, le tout nouvel auditorium de la Chapelle Corneille accueille son premier spectacle avec l'artiste Yom. Après cette expérimentation sonore, retour à du plus classique avec la venue le 27 février au 106 d'Oxmo Puccino, le Jacques Brel du rap.

Au printemps, une nouvelle mélodie parviendra aux oreilles des Rouennais. C'est celle du carillon tout neuf qui va désormais orner la cathédrale de Rouen. Si aucune date précise n'a été dévoilée, les 64 cloches du nouveau bijou devraient résonner très rapidement. Une toute autre musique se fera entendre du 11 au 19 mars dans huit gymnases de l'agglo avec l'organisation du Mondial universitaire de handball. Enfin, la légende du rock à la française Johnny Hallyday revient le 22 mars au Zénith.

Le mois d'avril est entièrement consacré à l'art, avec l'ouverture de la 3e édition du festival Normandie Impressionniste qui durera jusqu'au 26 septembre. 26 expositions labellisées et des centaines d'événements (700 en 2013) tourneront autour du thème "Portraits impressionnistes". Plus bref mais non moins prometteur, les bolides des 24H Motonautiques reviennent secouer la Seine les 30 avril et 1er mai. Un joli mois de mai marqué par l'ouverture le 28 mai du Panorama XXL Rouen 1431, à l'époque de Jeanne d'Arc.

L'été sera plus calme. Le 6 juin, Quevilly Rouen Métropole jouera son dernier match de la saison en CFA face à Troyes, une rencontre qui pourrait être synonyme de montée pour la première année du club. Du 7 au 10 juillet, on monte le son avec les traditionnels Concerts de la Région. Ils seront maintenus et, changement cette année, ils ne coïncideront pour une fois pas avec le festival Beauregard !

L'automne et l'hiver se font encore incertains. Deux événements sont à enregistrer. En octobre 2016, le Medical Training Center de Rouen ouvrira ses portes. Il s'agit d'un centre où les praticiens du CHU et les étudiants en médecine pourront s'exercer sur simulateurs, un équipement unique en France pour sa pluridisciplinarité. Le 14 octobre 1066, le duc Guillaume de Normandie remportait la bataille d'Hastings. 950 ans plus tard, toute la région s'apprête à fêter l'événement avec des festivités locales.