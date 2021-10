Après les fêtes, "mangez de tout, mais avec modération"

Après les excès pendant les fêtes, que conseillez-vous ?

"Après les fêtes, je conseille vraiment de modérer les quantités et de manger plus léger. Mais ce qui est le plus important, c'est l'activité physique car c'est ça, couplé à une bonne alimentation, qui permet d'obtenir de bons résultats. Elle doit faire partie de notre quotidien lorsque l'on est valide.

En plus, l'activité physique permet de réguler l'alimentation. Mais attention, elle ne justifie pas de manger plus. Pour les personnes diabétiques ou obèses, il faut faire de l'activité adaptée. Et évidemment, il faut modérer sa consommation d'alcool pour les adultes et de soda pour les enfants."

Comment faire pour adopter une alimentation saine qui ne soit pas restrictive ?

"Il ne faut pas se restreindre, il faut juste bien choisir ses aliments : consommer moins de gras, plus de légumes et modérer sa consommation de viande et de charcuterie."

Y a-t-il des aliments à bannir de notre alimentation ?

"Aucun aliment n'est à bannir, il faut manger de tout avec modération. Lorsque l'on suit un régime restrictif, il y a un effet yoyo dû à la frustration. Maintenant, on travaille plus sur l'équilibre alimentaire et le choix des aliments."