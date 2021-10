Paris (AFP). Les soldes d'hiver débutent dans un climat incertain

Ce premier jour (hormis dans certaines départements frontaliers et en outremer, où les soldes démarrent à d'autres dates), autrefois particulièrement attendu, n'est plus aussi déterminant, mais pourrait néanmoins donner la tendance. Le ministre de l'Economie, Emmanuel Macron, devrait se rendre mercredi matin au centre commercial Beaugrenelle, à Paris, pour tâter le pouls de la consommation, en cette période particulièrement importante pour les commerçants. Certains, comme le Printemps, y réalisent 13% de leurs ventes annuelles. Son directeur s'attend "à un démarrage peut-être plus calme que d'habitude". La faute à une partie de la clientèle étrangère qui évite Paris en raison des attentats, alors que la clientèle française "conserve malgré tout une vraie appétence pour les soldes". - 'Annus horribilis' - Cette année, l'enjeu sera d'autant plus crucial que la saison a été particulièrement mauvaise. Selon l'Insee, les ventes d'habillement ont reculé de 0,6% en septembre et de 1,2% en octobre, avant de décrocher fortement en novembre (4,7%), à la suite des attentats, mais aussi en raison de températures printanières, n'incitant guère à acheter des vêtements d'hiver. La Fédération du prêt-à-porter féminin évoque même une "annus horribilis", avec des chutes de chiffre d'affaires de 20% pour certains indépendants. L'an dernier, le premier jour des soldes d'hiver avait été endeuillé par l'attaque contre Charlie Hebdo. Cette fois, c'est l'ombre des attentats du 13 novembre à Paris qui plane sur les soldes. Ces événements avaient oté aux Français toute envie de consommer pendant plusieurs semaines, à peine ravivée par les fortes promotions de fin novembre et l'approche de Noël. Une partie des consommateurs pourraient également reporter leurs achats sur internet, hésitant encore à fréquenter les lieux bondés. Selon la fédération du e-commerce, 25 millions d'internautes sont attendus sur la Toile pour les soldes cette année. Autre inconnue: la météo. Après des températures rarement en dessous des dix degrés tout l'automne, un rafraichissement du thermomètre pourrait laisser entrevoir pour beaucoup de commerçants la possibilité d'écouler leurs stocks de gros pulls et autres manteaux. - Consommateurs hésitants - Quelques jours avant le lancement officiel, beaucoup de Français apparaissaient, eux, hésitants. Si une large majorité compte toujours répondre à l'appel des prix barrés, la tendance concernant la fréquentation est incertaine: en hausse de 6 points selon un sondage de l'Ifop (84% de Français participeront aux soldes), mais en baisse de 2,4 points pour Toluna (75,4%). Par ailleurs, selon une autre étude du site touslesprix.com, 66% des internautes estiment que "les soldes n'ont plus le même intérêt" en raison des nombreuses réductions proposées tout au long de l'année. Les commerçants ont en effet beaucoup misé cette année sur leurs opérations de ventes privées et de rabais pré-soldes, parfois dès avant Noël, pour doper l'élan de consommation. Au risque de gréver d'autant leurs ventes pendant la période officielle des soldes. Toujours dans l'optique d'attirer la clientèle, les réductions devraient être particulièrement importantes dès les premiers jours. Darty annonce ainsi des remises allant jusqu'à -80%, et CDiscount prévoit des démarques pouvant atteindre les -95%. Pour tenter de réenchanter les premiers jours de soldes, BHV et Galeries Lafayette offriront, eux, des bons d'achats de 100 à 500 euros, le premier à la gagnante d'une course en sac dans les allées du grand magasin, et le second à des passants du boulevard Haussmann. Le Printemps offrira mercredi -10% supplémentaires dès le 3e article pour inciter les clients à consommer. Les centres commerciaux d'Unibail-Rodamco misent eux sur des opérations visant à faciliter la vie des consommateurs, en proposant de prendre en charge leurs enfants pendant leur virée shopping. Enfin, d'autres se tournent vers internet pour multiplier leurs chances d'attirer les clients, notamment ceux qui veulent échapper aux foules. Undiz fera ainsi cette année ses soldes sur le site vente-privée.com tandis que plusieurs enseignes proposeront des systèmes de pré-réservations en ligne, soit via l'application SoCloz (70 enseignes adhérentes), soit sur leur propre site (Promod).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire