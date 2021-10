Washington (AFP). Washington promet une réponse appropriée, Séoul condamne fortement

"Nous ne pouvons pas confirmer ces affirmations pour le moment", mais "nous condamnons toute violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et appelons à nouveau la Corée du Nord à respecter ses obligations et ses engagements internationaux", a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Ned Price, dans un communiqué diffusé dans la nuit de mardi à mercredi. La Corée du Sud a "fortement" condamné mercredi l'essai annoncé par la Corée du Nord et promis de prendre "toutes les mesures nécessaires" pour que Pyongyang en "paie le prix". "Nous condamnons fortement le quatrième essai nucléaire nord-coréen qui est une violation claire des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, en dépit d'avertissements répétés de notre part et de la communauté internationale", indique le gouvernement sud-coréen dans un communiqué lu à la télévision par un haut responsable du Conseil de sécurité nationale. "Nous prendrons toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions additionnelles du Conseil de sécurité de l'ONU (...) pour que le Nord paie le prix de cet essai nucléaire."

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire