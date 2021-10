De nouvelles navettes gratuites pour le centre-ville de Caen

C’est une idée qui avait été mise en place en décembre 2014 et qui est reconduite pour toute l’année 2016. « C’est un vrai accompagnement pour booster le commerce mais également un signe en ce début de période de soldes », explique Véronique Debelle, maire adjointe chargée du commerce. Le but est de « faciliter les déplacements », ajoute Philippe Lailler, maire adjoint chargé de la sécurité des personnes et des biens, pour qui il faut « aider la clientèle à venir dans le centre-ville et l’inciter à consommer plutôt ici que dans les centres commerciaux ». « Il y a beaucoup de concertation avec les commerçants caennais », souligne Véronique Debelle, des échanges qui vont dans une direction bien précise, celle de la redynamisation du centre-ville. « On cherche à propager l’idée que venir à Caen faire ses courses est tout aussi facile et pratique que dans les centres commerciaux », affirme Joël Bruneau, maire de Caen. Une démarche qui s’appuie notamment sur la gratuité du stationnement du centre-ville le samedi de 11 heures à 15 heures. « Nous sommes dans la logique de confortement du centre-ville comme premier centre commercial régional », rappelle ainsi le maire.

Faire confiance au temps

« Il faut faire confiance au temps », indique Joël Bruneau, pour qui ce dispositif de navettes gratuites doit s’inscrire dans la durée. « Nous sommes dans une période de contradiction permanente : les personnes veulent arriver à proximité du centre-ville mais ne veulent pas voir de voitures tout autour », a-t-il encore souligné. Un paradoxe auquel ce système de navettes tente de répondre. Ainsi, tous les samedis et mercredis après-midi, de 14 heures à 19 heures 30, le parking-relais du parc des expositions est gratuit, tout comme les navettes qui prendront en charge les usagers depuis le parking-relais jusqu’à la tour Leroy en passant, entre autres, par le théâtre ou encore la bibliothèque municipale.

La première expérimentation du dispositif, qui ne concernait que la journée du samedi (mais entière) n'avait pas été concluante, l'offre n'ayant pas rencontré son public.