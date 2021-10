Comment se débarrasser de son sapin de Noël ?

Tout d'abord, sachez que déposer son sapin sur le trottoir peut vous valoir une amende... c'est 150 € sous le sapin du trésor public (qui lui ne perd jamais ses épines...) !



Sachez que certains magasins qui vous ont vendu vos sapins reprennent vos vieux arbres tout secs. Ils les transforment ensuite en compost, et vous proposent même quelques fois des bons de réduction si vous accomplissez cette bonne action écologique.



Des points de collectes sont installés également dans certaines communes.



Outre la déchetterie qui reste le lieu où les français déposent le plus leur sapin, il existe aussi des associations qui les récupèrent, et les replantent car oui, certains arbres résistent et peuvent resservir mais pour cela, ils ne doivent pas être recouverts de peinture ni de fausse neige.