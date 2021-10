Caen-OM - Leca : "Pas facile de rester concentrés"

Du coup l'ambiance sera certainement étrange, avec des spectateurs qui auront les yeux rivés vers le jeu et les oreilles à l'écoute de leur portable ou d'une mini radio. Grégory Leca a déjà connu cette situation à Metz, et avoue que ce n'est pas facile de rester dans son match, quand en même temps on veut savoir ce qui se passe sur les autres pelouses...

Et même si les Caennais souhaitent ne rien savoir de ce qui se passe ailleurs, le fait de jouer à domicile devant leur public leur indiquera forcément en temps réel la gravité ou pas de leur situation. Grégory Leca le sait...

Quoiqu'il en soit, il est évident qu'une victoire, même par la plus petite des marges, serait synonyme de maintien. Caen-Marseille, un match à suivre en direct et en intégralité dans notre soirée spéciale, demain sur Tendance Ouest à partir de 20h.

