Les chantiers qui attendent Laurent Fiscus, nouveau préfet du Calvados

Diplômé de l'École nationale d'administration et de l'Institut d'études politiques de Paris, cet Alsacien a tout à découvrir du territoire même si ce dernier s'est défendu d'y avoir déjà mis les pieds. Notamment d'y avoir "vu la mer pour la première fois, à Villers-sur-Mer". Dans son parcours, Laurent Fiscus est aussi passé par le Japon, où il a été conseiller commercial près de l'Ambassade de France, à Tokyo. Une étape qui lui confère une expérience certaine dans le développement économique. "Je serai très attentif à être à l'écoute des entreprises. Et à les visiter, petites ou grandes. Il y a dans le Calvados beaucoup d'opportunités. C'est aux services de l'État, aux collectivités territoriales et aux chambres de commerce et d'industrie de veiller à ce que la bataille de l'emploi soit gagnée, dans le Calvados comme ailleurs." Lors de son installation, Laurent Fiscus a aussi évoqué sa priorité, "être sur le terrain", mais également les chantiers qui l'attendent : "appliquer le droit avec humanité", concernant l'accueil des réfugiés, la vigilance autour des phénomènes de radicalisation, la crise agricole et bien entendu la sécurité, dans le cadre de l'État d'urgence, mais aussi sur les routes. Le bilan 2015, s'il n'est pas encore officiellement connu, n'est assurément pas bon dans le Calvados. Le nombre de tués y est en augmentation.

Bonus audios > le représentant de l'Etat sur la réunification normande et sur la sécurité dans le Calvados, à Hérouville notamment. Il y a quelques jours, le Figaro se demandait si la commune n'était pas un "nouveau bastion de djihadistes de l'Etat islamique".

