Elle a en effet lancé vendredi 27 mai un questionnaire de deux pages sur les préoccupations des Caennais et leur situation de santé. Une sorte de “diagnostic santé” qui devrait permettre de cartographier les ressources et les besoins, quartier par quartier. Les riverains recevront le questionnaire par le biais du magazine de la ville du mois de juin, et pourront le renvoyer jusqu’au 30 juin à l’Hôtel de Ville.