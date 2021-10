Charlie Hebdo : la femme du policier eurois tué porte plainte contre X

L'avocat d'Ingrid Brinsolaro a déposé plainte contre X auprès du procureur de Paris pour "homicide involontaire aggravé par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par a loi ou le règlement en application des articles 121-3 et 221-6 du code pénal".

La plainte s'appuie d'une part sur la protection (ou son manque) de Stéphane Charbonnier et d'autre part sur le témoignage d'un journaliste voisin ayant discuté quelques mois plus tôt avec un homme souhaitant localiser les bureaux du journal. Un rapport avait été établi auprès de la Direction Générale de Sécurité Intérieure. L'avocat et sa cliente veulent savoir si ce rapport a bien été rédigé et transmis.

Jeudi 7 janvier, cela fera un an que 12 personnes, dont une grande partie de la rédaction de Charlie Hebdo aura été décimée par les frères Kouachi.

Avec AFP.