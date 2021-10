Foot: Granville-Sarreguemines en 16èmes de la Coupe de France

C'est un bon tirage pour plusieurs raisons et la première, c'est que Granville jouera devant son public, ce 1er 16èmes de finale de Coupe de France de son histoire. La seconde, c'est que l'adversaire proposé à Granville est loin d'être un épouvantail. Le club de Sarreguemines évolue comme Granville en CFA 2.

La date du match n'est pas connue

C'est pas forcèment un excellent tirage car le club manchois part favori dans cette affrontement et qu'une défaite ne serait pas un regret mais une désillusion aux yeux de beaucoup. Et puis, comme Granville, Sarreguemines reste sur un exploit face à Valenciennes (L2) et les mosellans se verraient bien prolonger l'aventure contre un adversaire qu'ils doivent juger, eux aussi, à leur portée.

Ces 16èmes de finales sont programmés les 19 et 20 janvier mais les dirigeants granvillais seraient, dit on, favorables à une rencontre le samedi. La commission de la Coupe de France tranchera...