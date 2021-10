Perth (Australie) (AFP). Hopman Cup: forfait de Serena Williams à cause d'une inflammation au genou

Williams, 34 ans, était censée disputer le match d'ouverture de la compétition par équipes nationales mixtes, qui se déroule à Perth (3-9 janvier), contre Elina Svitolina. Mais elle a dû déclarer forfait quelques minutes avant le début de la rencontre en raison d'une douleur contractée plus tôt dans la journée, a-t-elle indiqué. "Je suis déçue de ne pas être sur le court à Perth aujourd'hui. J'avais toutes les intentions de jouer ce matin", a déclaré la joueuse américaine. "Malheureusement, à cause de mon inflammation au genou, j'ai besoin de me reposer. Mais je suis confiante pour être présente contre l'Australie Gold (l'une des deux équipes australiennes en lice dans le tournoi, ndlr) demain (mardi) soir", a-t-elle ajouté. Ce match de Hopman Cup devait lancer la préparation de Williams pour la défense de son titre à l'Open d'Australie fin janvier, avec l'objectif d'égaler le record de Steffi Graf et ses 22 tournois du Grand Chelem. La reine du tennis mondial atuel (21 titres majeurs), qui a remporté son sixième Open d'Australie en janvier dernier, a manqué le Grand Chelem calendaire la saison dernière, trébuchant en demi-finales de l'US Open. Remplacée contre l'Ukraine par la jeune Vicky Duval, de retour sur les circuits après avoir vaincu un cancer du système lymphatique, Williams a assité à la défaite des siens. Duval, 20 ans, s'est inclinée face à Svitolina (6-4, 6-1), tandis que chez les messieurs Alexandr Dolgopolov a apporté le second point en battant Jack Sock (6-4, 6-2). Dans le double mixte, la paire américaine a sauvé l'honneur en l'emportant (6-2, 6-3). Résultats des rencontres de l'Hopman Cup (équipes nationales mixtes), disputés lundi à Perth: Ukraine bat Etats-Unis 2-1 Simple dames: Elina Svitolina (UKR) bat Vicky Duval (USA) 6-4, 6-1 Simple messieurs: Alexandr Dolgopolov (UKR) bat Jack Sock (USA) 6-4, 6-2 Double mixte: Duval/Sock (USA) battent Svitolina/Dolgopolov (UKR) 6-2, 6-3

