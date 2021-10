Hervé Morin, l'Orne et la nouvelle grande Normandie

Symboliquement, au soir même de son élection, le nouveau président de la Normandie réunira le « G6 », ce lundi 4 décembre à 20h30 à Caen. Autrement dit : lui même + les présidents des 5 conseils départementaux normands.

Pour le président ornais Alain Lambert, la taille de la région est telle, désormais, que le président de région ne pourra pas être partout et devra s'appuyer sur les départements. Il propose d'ailleurs que les locaux du Conseil départemental de l'Orne puissent héberger les permanences du Conseil régional dans son département:

A la question quelle peut être la place de l'orne dans cette nouvelle grande région normande, Alain Lambert répond, qu'il y a de petits restaurants installés à côté d'établissements 3 étoiles, et qui font fortune :

Plus généralement, quelle peut-être la place de petits départements ruraux dans la nouvelle carte territoriale des grandes régions ? Alain Lambert :

Durant la campagne électorale, Hervé Morin avait qualifié l'Orne de "trou du c.. du monde". Un écart de langage selon Alain Lambert, qui compte bien en profiter pour mettre Hervé Morin à l'amende et solliciter des aides financières pour faire que son département … ne soit plus le "trou du c.. du monde" !

Avant de se rendre ce lundi soir au G6 à Caen, Alain Lambert présentera ses vœux aux ornais. L'occasion de rappeler quelques projets prioritaires pour son département :