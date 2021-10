Perpignan (AFP). Diffusion en ligne d'une vidéo de viol présumé: deux jeunes arrêtés à Perpignan

La sûreté départementale de Perpignan a été chargée de deux enquêtes pour "diffusion d'images pornographiques sur internet et pour suspicion de viol aggravé", a déclaré à l'AFP le directeur départemental Yannick Janas. Il faudra déterminer la part de contrainte de la relation sexuelle entre ces deux hommes, placés en garde à vue, et une femme elle aussi majeure, sur fond d'alcool, a-t-il ajouté. "On est sur fond d'alcool", a insisté M. Janas, qui affirme détenir des "éléments" permettant de dire que si la diffusion des images est répréhensible, la relation sexuelle ne l'est pas forcément. La vidéo incriminée, probablement tournée avec un smartphone, est un montage d'un peu moins de 5 minutes, a constaté un journaliste de l'AFP. On y voit deux hommes en survêtement, dont on n'aperçoit jamais le visage, boire du whisky et fumer des joints avec leur victime présumée, apathique, qui paraît droguée ou alcoolisée. La vidéo est agrémentée de commentaires écrits dégradants sur leur victime tout au long du viol présumé. L'existence de cette vidéo a été largement relayée dimanche sur les réseaux sociaux par les internautes, la plupart choqués, qui ont prévenu en ligne les autorités. Une enquête en flagrance avait été ouverte dans l'Essonne, car les deux agresseurs étaient supposés être originaires du département.

