Idées loisirs Normandie : Week-end du 28 et 29 mai

Demain les sports automobiles sont à l'honneur à Lessay. Venez découvrir le Fol'Car et le Sprint Car. Les essais débuteront à 8h30, la course dès 10h30.





En fin d'après-midi à la ferme culturelle du Bessin, venez profiter d'un spectacle réunissant musique, danse et théâtre. Une exposition d'art plastique est aussi présentée en parallèle. L'entrée est fixée à 3,5€ .







Depuis hier, le salon FORME & BIEN ETRE vous accueille au Parc des Expositions de Caen, tout au long du week-end.

Rendez-vous incontournable en Normandie pour tous ceux qui souhaitent améliorer leur bien-être au quotidien, les femmes y seront à l’honneur cette année en ce week-end de fête des mères.







Du sport demain à Saint Lô. Le club nautique du Pays St Lois accueille le 14ème meeting jeunes à partir de 9h30. Les meilleurs nageurs de la région y seront présents.





Le 17ème rallye international de Fougères se déroule en ce moment et jusqu'à lundi. A cette occasion, des voitures anciennes, de prestiges ou très rares descendront toute la Manche aujourd'hui, allant de Cherbourg ce matin pour atteindre le Mt St Michel ce soir après plusieurs étapes. Ces belles voitures resteront sur les routes du sud Manche jusqu'à lundi.





Au Lycée Arcisse de Caumont à Bayeux venez vivre la reformation du groupe « Nérac, Guirec et Coste » uniquement pour ce concert au profit des Restos du Coeur, ce soir à 20h30.





C'est aujourd'hui le lancement de la 30ème édition de Jazz sous les pommiers à Coutances. En dehors des concerts, vous pouvez découvrir l'exposition sur les 30ans du festival à l'Abbaye aux Dames à Caen, place de la Reine Mathilde jusqu'au 21 juin. Sachez aussi que Vendredi prochain, le 3 juin, Tendance Ouest s'installera à Coutances pour une émission spéciale depuis le bar Le Poulailler, rue Geoffroy de Montbray près de la cathédrale.





Soirée africaine ce soir au Soubock de Cauville. Les percus et un DJ viendront mettre l'ambiance à partir de 22h. Entrée à 10€.





Tout ce week-end, RDV à Guilberville pour la 3ème édition des « Quadays » avec plus de 130 pilotes de quad pour les pro et les amateurs, cet enduro est un relais de 24h. L'ouverture du site a eu lieu tout à l'heure à 9h, l'entrée est gratuite. Vous avez pu entendre toutes les infos tout à l'heure dans le ça se passe près de chez vous . Retrouvez l'interview sur le tendance ouest.com





Ce soir concert de Dar-K au Big Band Café à Hérouville St Clair. Il sera accompagné par Arkaya music band. C'est à 20h.







Jusqu'à demain c'est aussi la fête du vélo à Caen, Cherbourg, Granville ou encore Villedieu, des initiations, des ateliers ou encore des randonnées sont proposés dans toute la région. Retrouvez toutes les informations sur lafeteduvelo.fr. On en a parlé dans l'interview du ça se passe près de chez vous tout à l'heure à 11h25.





Une pièce de Shakespeare vous est présentée à Gréville Hague. « Beaucoup de bruit pour rien » par la compagnie 26 000 couverts. C'est à la salle du clos Millet à 20h45.





Il y a du foot aujourd'hui avec le dernier jour du championnat de France amateur : Cherbourg rencontre les Herbiers, l'Us Avranches affronte la réserve de Rennes, les 2 matchs se joueront à 18h.

Et puis bien sûr demain soir c'est le grand match de ligue 1 : vivez en direct sur Tendance Ouest le match Caen / Olympique de Marseille, 90 minutes cruciales pour l'avenir du club normand dans l'élite du football français.

Soirée spéciale football dimanche soir sur Tendance Ouest entre 20h et 23h.





La Fabrique propose demain « fabrique salsa » animée par Normandie Salsa. C'est gratuit et ça commence demain à 16h30.







Saint James fête les 1100 ans de la Normandie depuis hier ! Pendant 10 jours, jusqu'au dimanche 5 juin, des manifestations diverses sont proposées : défilés costumés, concerts, animations, projections de films, expositions, repas normand, concours gastronomique, animaux normands, mémorial day, randonnées, jeux intercommunes jeux et sports traditionnels normands. Le programme complet est à retrouversur www.toutstjamesennormandie.fr . Retrouvez aussi l'interview de l'organisateur sur tendanceouest.com



Demain à Hérouville Saint Clair, le camion théâtre vous fait découvrir du théâtre forain. Venez voir Trois courtes pièces pour raconter une histoire de famille en trois âges de la vie . Début à 15h30, une manifestation gratuite.





Tout cet après-midi, c'est la 2ème fête du jeu à Sartilly. Des jeux en bois sont mis à disposition du public, des jeux pour tester l'acrobatie des plus jeunes et des jeux typiquement normands pour découvrir notre folklore. C'est de 14h à 18h à la salle culturelle de Sartilly et c'est gratuit.





La Fabrique de Lion sur mer vous propose un concert électro-new wave gratuit avec le groupe Pop Fish à partir de 22h.