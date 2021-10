Paris (AFP). Coupe de France: Lyon cartonne, les clubs de L1 passent les 32e de finale

Six sur six dimanche pour l'élite, qui poursuit sa bonne tenue pour son entrée en lice, puisque seul Reims, humilié 4-1 à Chambly (National) samedi, a raté le coche jusqu'à présent. Mais dimanche, trois équipes ont pris leur billet pour les 16e de finale de justesse, avec les trois scénarios possibles: Saint-Étienne, Lorient et Bordeaux. Saint-Étienne a dû recourir aux tirs au but, où Ruffier a fait un arrêt décisif dans la mort subite, pour venir à bout de Raon-l'Étape, équipe de CFA2 (1-1 a.p., 4-3 t.a.b.). Lorient, sans être poussé jusqu'à cette loterie, est allé en prolongation pour battre 3-2 Tours (L2), entraîné par Marco Simone, et c'est Jeannot qui a délivré les Merlus (100e). Le sentiment de soulagement devait être encore plus grand pour Bordeaux, mené deux fois par Fréjus-Saint-Raphaël (NAT) et un doublé de Gendrey (32e, 54e). Mais Diabaté lui a répondu à chaque fois (36e, 78e) avant que Rolan, d'une demi-volée acrobatique, ne libère les Girondins dans les toutes dernières minutes pour l'emporter 3-2 à l'arraché. Un soulagement pour Willy Sagnol, entraîneur dans une position délicate, comme son équipe en L1 (14e). Les Girondins peuvent aussi remercier leur gardien remplaçant, Prior, qui a arrêté un penalty de Gendrey à quelques minutes du terme. - "Zlatan" ne perd pas le Nord - Pour la première de Bruno Genesio sur le banc, en remplacement de Hubert Fournier, l'OL a soigné le spectacle, avec des doublés de Cornet et Ghezzal et des buts de Beauvue, Darder et Tolisso. Le premier but de Cornet, inscrit dès la 3e minute, a coupé les jambes des Limougeauds (CFA2). Après une fin d'année morose, Lyon se rassure à l'entame d'un mois de janvier roboratif, avec l'inauguration du nouveau stade face à Troyes en championnat et trois rendez-vous huppés (PSG en Coupe de la Ligue puis Saint-Étienne et Marseille en L1). L'autre nouvel entraîneur en L1, Pascal Baills, a également connu la qualification pour ses débuts à la place de Rolland Courbis, quoique plus étriquée: Montpellier s'est imposé 1-0 à Épernay (CFA2), sur un but de Yatabaré à l'heure de jeu. Le PSG, avec une équipe bis et Sirigu dans les cages, a assuré l'essentiel contre Wasquehal (CFA), 1-0, avec un but d'Ibrahimovic, d'une tête devançant la sortie du gardien et sur un centre de Verratti (61e). Le buteur suédois a multiplié les tirs non cadrés (36e, 44e, 46e, 48e) et le jeune Augustin, unique buteur contre l'Inter Milan (1-0) mercredi au Qatar, a manqué plusieurs occasions (15e, 24e, 26e, 90e+2). Les amateurs ont eu quelques contre-attaques en première période, mal négociées, mais les Parisiens, auteurs d'un petit match, ont bien géré le match et demeurent invaincus en compétitions nationales. Valenciennes a chuté 1-0 à Sarreguemines (CFA2), mais trois autres formations de L2 sont, elles, passées: Évian-TG, AC Ajaccio et Bourg-en-Bresse. Il n'y aura que cinq clubs de L2 en 16e de finale. Résultats des matches des 32e de finale de la Coupe de France de football, disputés samedi et dimanche après-midi: Samedi: Gazélec Ajaccio (L1) - US Sainte-Marienne (DH/Réunion) 2-0 Avranches (NAT) - US Saint-Malo (CFA) 1-1 a.p. (Saint-Malo qualifié aux tirs au but, 3-1) Blanc-Mesnil (DH) - Nantes (L1) 0-2 US Concarneau (CFA) - TA Rennes (CFA2) 3-0 FC Villefranche (CFA) - US Sarre-Union (CFA) 1-2 Chambly (NAT) - Reims (L1) 4-1 Entente Sannois Saint-Gratien (CFA) - Toulouse (L1) 0-5 Dunkerque (NAT) - Troyes (L1) 3-4 a.p. Racing Besançon (CFA2) - Angers (L1) 1-3 AS Pagny S/Moselle (CFA2) - FC Sochaux (L2) 0-2 Mantes (CFA) - Saint-Brieuc (CFA2) 2-0 US Granville (CFA2) - Laval (L2) 2-1 AS Moulins (CFA) - Niort (L2) 1-2 Toulouse Rodeo (DH) - Mont-de-Marsan (CFA) 0-1 Sedan (NAT) - SC Bastia (L1) 0-2 Dimanche: RC Epernay (CFA2) - Montpellier (L1) 0-1 Raon l'Etape (CFA2) - Saint-Etienne (L1) 1-1 a.p. (Saint-Etienne qualifié aux tirs au but, 4-3) Fréjus-Saint-Raphaël (NAT) - Bordeaux (L1) 2-3 Lorient (L1) - Tours (L2) 3-2 a.p. Limoges (CFA2) - Lyon (L1) 0-7 Wasquehal (CFA) - Paris SG (L1) 0-1

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire