Trois morts similaires ce week-end à Cherbourg

Samedi 2 janvier, vers 8h50, un homme de 56 ans a été retrouvé sans vie, dans sa voiture, au niveau de la cale de l'Epi, près de l'école de voile de Cherbourg. Ce sont des promeneurs qui ont donné l'alerte. La voiture se trouvait alors sur le toit, sur la rame d'accès à la cale, déjà submergée. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes du décès.

A 17h35, toujours samedi, deux témoins ont aperçu une personne inanimée dans le bassin du commerce à Cherbourg. La victime, une femme de 80 ans, n'a pas pu être ranimée. Elle a été transportée à l'hôpital de Cherbourg dans un état grave, et s'est éteinte vingt-quatre heures plus tard.

Dimanche 3 janvier, à 9h, un homme de 87 ans a été retrouvé inanimé après une chute à bord de son véhicule, dans le port des Flamands, à Tourlaville. L'intervention des pompiers et des plongeurs pour sortir le conducteur de l'habitacle aura été veine, puisque le conducteur n'a lui non plus pas pu être ranimé. Là encore, une enquête est ouverte.