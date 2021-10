11 pavillons bleus ce matin pour la Basse-Normandie

Le Pavillon Bleu est un label environnemental qui garantit un environnement de qualité pour des communes balnéaires.

Ce matin, onze communes de la région Basse-Normandie ont reçu un pavillon bleu à Saint-Cyprien dans les Pyrénées Orientales.

Gouville sur Mer dans la Manche fait partie des 5 nouveaux lauréats nationaux.

Sur les onze communes de la région labéllisées, sept sont des communes manchoises.

Liste des communes en Basse-Normandie :

CALVADOS

Colleville Montgomery (Poste de surveillance)

Courseulles sur Mer (Devant la Piscine, Ile de plaisance)

Honfleur (Plage du Butin)

Ouistreham Riva-Bella (Riva Bella Ouest, Riva Bella Centre)

MANCHE

Agon Coutainville (Plage Centre, Le Passous)

Barneville Carteret (Plage de carteret, Plage de Barneville CD 130)

Bréhal (Face au CD 592)

Gouville sur Mer (Face au RD 268)

Les Pieux (Sciotot)

Portbail (Face au poste CRS)

Siouville Hague (Face au poste SNSM)

INFO +

Le programme Pavillon Bleu est mené au niveau international par une association non gouvernementale à but non lucratif appelée la FEE (Foundation for Environmental Education).

Ce programme a débuté en 1985 en France à l’initiative de l’of-FEEE (Office français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe). Il s’est développé à l’échelle européenne à partir de 1987 puis au reste du monde depuis 2001.



Aujourd’hui, 41 pays du monde sur cinq continents participent à ce programme avec un Pavillon Bleu attribué à 3450 sites en 2011.

Progressivement, le Pavillon Bleu est devenu un écolabel reconnu internationalement par les touristes et les voyagistes.



Ce programme tend à promouvoir le développement durable des zones côtières et des eaux intérieures à travers des critères d’excellence en matière d’éducation et d’information à l’environnement, de gestion environnementale, de gestion de la qualité de l’eau et des milieux, de sécurité et de services…