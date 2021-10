"On n'est pas couché" : Laurent Ruquier se sépare du duo Zemmour-Naulleau

Eric Naulleau ne participera plus à 'On n'est pas couché' à la rentrée, tout comme son complice Eric Zemmour. Pour la prochaine saison du talk show hebdomadaire de France 2, Laurent Ruquier décide de se séparer de ce duo tant controversé. Dans la presse, l'animateur s'explique : « [La décision] vient de moi […] Tous les ans, je me pose la question du renouvellement de mon émission [...] J'ai plaisir à casser les habitudes. Soit je change l'animateur, soit je change les chroniqueurs. Je suis l'animateur... c'est moi qui reste ! »

Aux états-unis, la chanteuse Cheryl Cole se retrouve exclue du jury de l'émission "X-Factor". C'est l'emission Popstars qui l'a revélé. Elle participait depuis au jury britannique de X-Factor (2008) et recemment aux USA mais la jeune chanteuse anglaise aurait un accent britannique trop prononcé. Elle sera remplacée par Nicole Scherzinger, ex-Pussycat Dolls.

Arte se lance dans la fiction religieuse. Après “Les Invincibles”, “Fortunes” et “Xanadu”, Arte lance une nouvelle fiction intitulée “Ministères”. Cette série de 8 épisodes de 52 minutes suit le parcours de cinq candidats à la prêtrise qui rejoignent le séminaire des Capucins où ils apprendront à se mettre au service de Dieu. Cette fiction devrait être diffusée à la rentrée 2012.

La selection télé de ce lundi, c'est la diffusion de ce chef-d’œuvre du cinéma signé Jacques Tati ce soir sur Arte : « Mon oncle », Prix spécial du Jury du Festival de Cannes de 1958, c'est ce soir dès 20h40.