Ivre, il fuit les policiers et grille six feux rouges à Rouen

Ce mercredi en pleine nuit, une patrouille de police aperçoit un véhicule griller un feu rouge à l'angle du boulevard des Belges et de la rue du Contrat Social, direction la rive gauche. Les forces de l'ordre commencent à le suivre. Arrivé en bas du boulevard, le conducteur grille un nouveau feu rouge à l'angle du pont Guillaume le Conquérant et de la rue Le Nostre.

Les policiers décident alors de mettre leurs avertisseurs lumineux pour que le conducteur s'arrête. Il refuse et continue sa fuite en franchissant le pont Guillaume le Conquérant et en grillant quatre nouveaux feux rouges avenue Jean Rondeaux. Il s'arrête finalement rue aux Anglais et prend la fuite à pied.

Il est finalement arrêté. Agé de 20 ans et résidant à Petit-Quevilly, il est contrôlé positif à l'éthylomètre, avec 1,38g d'alcool dans le sang.