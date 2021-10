Paris (AFP). XV de France: Novès fait une demi-révolution

Pour sa première liste, le nouveau sélectionneur du XV de France Guy Novès a convoqué mardi un groupe rajeuni où figurent cinq non capés et quelques revenants, sans pour autant procéder à un grand coup de balai après la déroute de la Coupe du monde. + Nouveaux et revenants 10 joueurs sur les 30 appelés pour cette "journée de prise de contact et d'échanges avec l?encadrement", lundi prochain à Marcoussis, ne figuraient pas dans le groupe de 36 qui a préparé la Coupe du monde, auquel il convient d'ajouter Jules Plisson, qui aurait été du voyage s'il n'avait pas été blessé. Du point de vue comptable, Novès a donc fait le ménage après l'humiliation face aux All Blacks en Angleterre (13-62). Cinq joueurs ont cependant annoncé depuis leur retraite internationale, et les cinq non capés (Bézy, Camara, Danty, Jedrasiak et Poirot) étaient par ailleurs plutôt attendus, sauf peut-être le pilier gauche Jefferson Poirot. Yacouba Camara et Jonathan Danty avaient eux déjà été convoqués à un rassemblement. Chez les rappelés, Benjamin Fall a connu sa dernière sélection en novembre 2014, alors que Maxime Médard et Wenceslas Lauret avaient été appelés pendant le Tournoi-2015. Finalement, les deux "plus anciens revenants" sont Maxime Machenaud et Hugo Bonneval, dont la dernière apparition remonte à la tournée de juin 2014 en Australie. Et si Novès n'a retenu qu'un joueur de plus de 30 ans (Kayser), en vue de la Coupe du monde 2019, il aurait pu pousser plus loin le renouvellement en appelant par exemple Gaëtan Germain, Henry Chavancy, Camille Chat ou Kévin Gourdon + Charnière neuve C'est à la charnière que le changement est le plus important: sur les cinq demis présents à la Coupe du monde, seul Morgan Parra sauve sa place. Si Michalak a pris sa retraite internationale, exit Rory Kockott, Sébastien Tillous-Borde et Rémi Tales, ce qui n'est guère une surprise. Kockott et Tillous-Borde sont remplacés par Bézy et Machenaud, délaissé depuis la tournée de juin 2014 en Australie. Tous deux sont très en forme depuis plusieurs mois, et Novès connaît bien le premier pour l'avoir lancé chez les professionnels à Toulouse. Tales paie lui sans doute son âge (31 ans) et la volonté du nouveau sélectionneur de proposer un jeu plus plaisant que Saint-André. Retours donc à l'ouverture de Jules Plisson (24 ans) et de François Trinh-Duc (29 ans). Délaissé par Saint-André, le néo-Toulonnais est véritablement relancé: il est ainsi actuellement blessé et rien ne dit qu'il sera totalement rétabli pour le premier match du Tournoi, le 6 février contre l'Italie + Bastareaud et Dulin, les grands perdants Les autres grands perdants sont Mathieu Bastareaud et Brice Dulin. Bastareaud fait sans doute les frais du style de jeu moins destructeur souhaité par le nouveau staff. Quant à Dulin, son absence paraît surprenante du point de vue sportif. Faut-il chercher la raison ailleurs ? Autres présents en Angleterre mais absents de la liste, Vincent Debaty (33 ans) et Yannick Nyanga (32 ans), sans doute trop âgés. Fulgence Ouedraogo n'avait lui pas convaincu Yannick Bru, toujours chargé des avants, pendant la Coupe du monde, comme chez les arrières Noa Nakaitaci et Sofiane Guitoune. Nakaitaci est d'ailleurs transparent depuis le début de saison mais pas Guitoune. D'autres joueurs décevants en Angleterre et pas spécialement en vue depuis ont été conservés (Kayser, Chouly, Dumoulin, Spedding). Enfin, Maxime Mermoz, qui pouvait espérer revenir, sait désormais qu'il ne figure pas dans les plans du nouvel encadrement. + Le capitaine attendra Novès devait officialiser mardi le nom de son nouveau capitaine en remplacement de Thierry Dusautoir. Ce devait être Guilhem Guirado, mis à l'essai pendant le Tournoi. Mais personne n'a été intronisé mardi Parce que le nouveau sélectionneur souhaite se donner encore un délai de réflexion ? A priori non, puisque Guirado a laissé entendre en creux depuis plusieurs semaines qu'il avait été choisi. Il pourrait être nommé le 6 janvier, lorsque sera communiqué une nouvelle liste (la même a priori sauf surprise ou blessures) pour une deuxième journée similaire, le 11 janvier. A moins que Novès attende le 19 janvier et l'annonce du groupe retenu pour le premier match du Tournoi.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire