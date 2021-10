Le Mont-Saint-Michel bientot sur les petits et grands écrans asiatiques

Le cadre prestigieux du Mont-Saint-Michel va accueillir deux tournages au premier semestre de l'année 2016.

Une équipe japonaise viendra tourner en janvier et février des épisodes d'une série à succès dans ce pays, du style « Plus belle la vie », ensuite c'est une équipe indienne qui viendra installer ses caméras pour un film style "Bollywood" un style très prisé en Inde qui mêle chants et danses.

Un tournage rendu possible grace à l'ambassadeur de l'Inde en France qui a été séduit par le Mont-Saint-Michel lors de sa venue cet été.

La Merveille qui sera aussi le décor naturel et prestigieux du départ du Tour de France cycliste debut juillet.