A Cherbourg, la police a sécurisé la messe de Noël

Entre 600 et un millier de fidèles ont assisté jeudi 24 décembre à la messe de Noël en la basilique de la Sainte-Trinité à Cherbourg.

Un équipage de police a sécurisé la célébration, après avoir rencontré le prètre. D'autres églises de la communauté urbaine ont fait l'objet de surveillances par des patrouilles.

La police rappelle aussi que la vigilance est accrue chaque jour, tout au long de la journée dans les gares, les galeries marchandes et les rues commerçantes dans le cadre du plan Vigipirate. Des "opérations Anti-Hold Up" sont aussi menées dans les commerces, pour recenser notamment les coordonnées des gérants et pouvoir les joindre en cas de cambriolage.

BONUS AUDIO - Reportage "Opération anti hold-up" à Cherbourg