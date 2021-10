Messe de Noël à Rouen : une première pour Dominique Lebrun

La boucle est bouclée pour Dominique Lebrun. Le nouvel archevêque de Rouen a connu ses premiers Noëls d'enfant dans la ville aux 100 clochers. Un demi-siècle plus tard, il revient fêter Noël en présidant la veillée le jeudi 24 décembre et la messe le vendredi 25 à la Cathédrale.

De Rouen à l'Italie

Pour cet homme d'Église, Noël est chaque année "un renouveau. Une redécouverte que la tendresse est le bon chemin de celui qui recherche la paix". Cette tendresse, Mgr Lebrun l'a expérimentée tout au long des 24 décembre qui ont jalonné les dernières décennies. "Il y a eu les grands Noëls que j'ai pu vivre dans mon enfance. Je me souviens, nous étions sept enfants en rang d'oignon attendant dans le grand escalier, chantant Le divin enfant. Le petit dernier que j'étais portait l'enfant Jésus pour le déposer dans la crèche."

Cette tendresse, l'archevêque l'a également retrouvée plus tard, dans des moments plus durs : "En 1981, j'étais dans le Sud de l'Italie après un tremblement de terre. Il n'y avait plus une église debout. Nous avons célébré la veillée de Noël au milieu d'une terre de désolation et dans un hangar improvisé. Tout autour, il y avait tout ce que nous avaient envoyé les gens par solidarité. Le cadeau de Noël prend alors tout son sens". Cette année, Mgr Lebrun ne sera pas en Italie mais dans la ville qui l'a vu grandir. Nul doute que lors de la veillée et de la messe de Noël, il aura une petite pensée pour l'enfant qu'il était alors. Un clin d’œil de l'histoire qui le fait sourire : "Depuis que je suis à Rouen, c'est une succession d'émotion. J'ai vraiment l'impression de revenir à la maison".