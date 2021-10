Non chrétiens, ils fêtent Noël avec joie

Cette coïncidence prendra alors un peu plus de sens pour les Bas-Normands de confession islamique habitués à fêter Noël. "La religion musulmane nous pousse à entretenir des liens forts avec nos parents, et Noël est un moment idéal pour cela", commente Nadia Mazari, éducatrice spécialisée à Hérouville. D'un papa musulman et d'une mère de confession chrétienne mais non pratiquante, elle se souvient associer le 25 décembre à un jour de fête "depuis toujours. Mon père nous offre des cadeaux à Noël car il sait que c'est un moment important pour ses enfants".

L'échange de présents est aussi une tradition chez Irma Fontaine, animatrice à la MJC du Chemin Vert, chez qu'il y a toujours eu un sapin. "Ce n'est pas un paradoxe de fêter Noël quand on est musulman, parce que c'est un moyen de se retrouver et d'intégrer pleinement la société. On passe Noël avec les très proches, alors qu'à l'Aïd, on se retrouve avec la famille élargie et on s'offre aussi des cadeaux. C'est tout l'avantage d'être français et musulmans, il y a plein de fêtes (rires)".