Idées cadeaux de dernière minute

"Made in" les haies du bocage

Des stylos tournés et assemblés chez lui, dans le pays virois, au Theil Bocage. C’est ce que propose Pascal Stephant. Ce Calvadosien travaille uniquement avec du bois issus des haies et herbages locaux. Il le débite puis le fait sécher jusqu’à ce que son taux d’humidité soit inférieur à 15 % (pour éviter les déformations).

Pratique. Stylo bois du bocage au Theil Bocage, tél. 02 31 67 53 04. www.styloboisdubocage.com. De 23 à 48 €.

Un calendrier fait de rugbywomen

Comme chaque année, les joueuses de l’Ovalie caennaise prennent la pose pour le calendrier. 2016 est parcouru en sautant, sur des clichés réalisés par la photographe Solveig de la Hougue qui est par ailleurs joueuse au sein de cette formation qui évolue dans l’élite française de son sport, le Top 8. De quoi partager la bonne humeur des athlètes de l’Ovalie et filer un petit coupe de pouce financier au club.

Pratique. 5 €. Disponible en envoyant un message sur la page Facebook de l’Ovalie caennaise.

La montre aviateur

Le Mémorial de Caen est unique en France. Sa librairie et sa boutique ne sont pas sans compter des objets impossibles à dénicher ailleurs. En témoigne cette montre aviateur. Il s’agit d’une réplique de la montre d’un pilote américain en mission lors de la Bataille de Normandie. Vide poche émaille, boîte vintage Coca-Cola année 1940 ou le DVD «C’est pas sorcier» sur le Débarquement... les idées cadeaux ne manquent pas.

Pratique. Boutique du Mémorial de Caen. Tél. 02 31 06 06 53. Prix : 59,95 €.

L’odeur de l’encre, la texture du papier et des photos souvent à couper le souffle. Avec un livre, c’est une invitation au voyage que vous offrez. Et il n’y a pas nécessairement besoin d’aller bien loin pour fleurter avec l’émerveillement !

Maisons célèbres de Normandie

Pour sa toute nouvelle publication, la maison OREP nous a concocté THE cadeau de Noël des Normandie addicts, par Yves Lecouturier, illustre historien normand, Chevalier des Arts et Lettres, et Hélène Martin, photographe, qui a su capter toute la magie des plus fascinantes demeures de Normandie. De Julien Gracq à Emile Zola, en passant par Jean Gabin et François Morel, partez pour une quête inédite au travers de la Normandie et de ses enfants qui ont marqué l’Histoire… L’album photographique, en plus d’être un bel objet, est un véritable livre d’histoire, à la fois pédagogique, riche, et instructif.



Pratique. Maisons célèbres de Normandie – Hélène Martin et Yves Lecouturier – Orep – 25€

Le Mont-Saint-Michel

2016 fêtera le 1 050e anniversaire de la fondation de l’Abbaye du Mont-St-Michel. A cette occasion, il fallait qu’ Henry Decaëns se penche sur le sujet pour nous concocter le livre qui deviendra sans aucun doute l’ouvrage de référence sur la Merveille tant il est complet : il retrace l’histoire du chef-d’œuvre monastique depuis sa fondation à nos jours sans oublier d’aborder tous les aspects du site tels le village, l’abbaye, son histoire, son imagerie, sa rénovation... mais aussi sa baie, son écosystème et les travaux qui ont permis ce retour à l’insularité ! Le tout servi par une iconographie superbe, en partie inédite.



Pratique. Le Mont Saint Michel, Sous la direction d’Henry Decaëns, Editions du patrimoine - 45€

Cartes et estampes

Nous avons craqué pour cet ouvrage aussi remarquable qu’insolite ! Pour tous les passionnés de nos vieilles traditions normandes, des costumes, du folklore, des cartes postales à l’ancienne et des estampes nostalgiques. Nous retrouvons dans ce superbe ouvrage le travail de Geo-Fourrier (1898-1966) qui avait édité, aux Établissements Artistiques Parisiens, 23 séries de cartes postales et d’estampes sur les provinces françaises, très recherchées des collectionneurs ! A offrir et se faire offrir sans modération !



Pratique. Les cartes et les estampes de Geo-Fourrier et de Raoul Brygoo, Editions ASIA, 29€