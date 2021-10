Un ou une Normande dans la prochaine saison de "L'Amour est dans le pré" sur M6

La présentatrice Karine Le Marchand sera à nouveau aux manettes de cette 11e saison. Elle est donc allée à la rencontre des onze hommes et des trois femmes qui participeront à l'émission cette année afin de les présenter au public. Les candidats habitent et travaillent dans les régions Bretagne, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Bourgogne-Franche-Comté, Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon et en Normandie.

Après la diffusion de leurs portraits, les femmes et hommes qui auront été touchés par l'un d'entre eux pourront leur écrire une lettre et ainsi espérer poursuivre l'aventure. Ils devront adresser courrier et photos à:

L'amour est dans le pré

nom de l'agriculteur, TSA 21234

75070 Paris Cedex 02.

Les agriculteurs devront alors choisir dix lettres afin de rencontrer lors d'une journée de speed-dating leurs auteurs. A l'issue de ces rendez-vous, ils désigneront deux prétendants ou prétendantes qu'ils souhaitent inviter chez eux.