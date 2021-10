19ème festival enfants des cinés à Caen

Retrouvez les films de Noël comme "le voyage d'Arlo" de Pixar ou "Oups j'ai raté l'arche". Retrouvez aussi les succèes de l'année comme "Les minions" ou "Les nouvelles aventures d'Aladin".

Les films ont été choisis pour plaire aux très jeunes avec des moyens-métrages comme au plus grand avec des films "en images réelles". Le festival accueille aussi ses ciné-spectacles, où un spectacle est proposé en plus du film, et accompagné d'un goûter. Pour ces moments spéciaux, il faut réserver: prochaines séances mardi 22 décembre, mercredi 23 décembre, lundi 28 décembre, mercredi 30 décembre et samedi 2 janvier.

Le programme est à retrouver sur www.cinemalux.org

Ecoutez Olivier Roullet, le programmateur du festival, nous présenter cette édition 2015: