Le festival Enfants des cinés fête son 20ème anniversaire à Caen

Le cinéma Lux à Caen organise jusqu'au lundi 2 janvier 2017 le festival Enfants des cinés, un festival de films jeunesse. Une quinzaine de films spécialement sélectionnés pour le jeune public est diffusé depuis fin novembre et pendant les vacances. Les films sont aussi bien des nouveautés comme le dernier Disney: Vaiana que des succès de l'année comme "Ma vide courgette", pré-selectionné pour l'oscar du meilleur film étranger.

En plus des séances cinéma, vous avez des "Ciné-spectacles" programmés, avec un spectacle et un goûter proposés en plus du film. Ces séances spéciales sont programmées les mardi et jeudi (avec un bonus le mercredi 4 janvier 2017) et il est conseillé de réserver pour y assister. Retrouvez le programme complet de l'événement sur www.cinemalux.org

Ecoutez Olivier Roullet, programmateur du festivaln, nous présenter cette édition anniversaire: