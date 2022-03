Nantes (AFP). Femme traînée par une voiture à Nantes: les trois suspects déférés

Trois hommes ont été déférés lundi devant la justice pour leur implication dans un horrible fait divers: jeudi, une femme d'une quarantaine d'année a été poussée hors d'une voiture et traînée, accrochée à sa ceinture, sur près de deux kilomètres dans le centre de Nantes. Elle se trouve toujours entre la vie et la mort. Deux des suspects, dont le conducteur qui est l'ancien petit ami de la victime, et l'un de ses passagers, doivent être présentés à un juge pour "tentative de meurtre", tandis qu'un troisième homme sera présenté pour "non assistance à personne en danger", a indiqué le parquet de Nantes. Jeudi après-midi, aux environs de 16H20, une violente dispute a éclaté à l'intérieur d'un véhicule, à l'arrêt, sur un motif qui n'a pas été spécifié, entre le conducteur et son ancienne petite amie, en présence des deux autres suspects. La femme, âgée de 43 ans, passagère avant du véhicule, a été poussée hors de la voiture par son conducteur, non loin de l'hôpital de Nantes, et s'est retrouvée accrochée par sa ceinture de sécurité, à l'extérieur de l'habitacle. L'ancien petit ami de la victime a alors démarré et accéléré, traînant la femme sur 1,9 km, en bordure de Loire. La ceinture a fini par céder dans un virage, au niveau de la Cité des Congrès de Nantes, à côté du canal Saint-Félix. La victime a été transportée par le Samu au CHU de Nantes avec un pronostic vital "fortement engagé". "Atrocement mutilée" selon le parquet, la quadragénaire était toujours lundi entre la vie et la mort. - Milieu 'un peu marginal' - Le conducteur, âgé de 37 ans, a pris la fuite avant d'être finalement interpellé samedi matin, tout comme les deux autres passagers, âgés de 23 et 41 ans, et placés en garde à vue pour "tentative de meurtre". La voiture, dissimulée à Nantes, a été retrouvée samedi. Les trois hommes, sans lien de parenté mais qui se connaissaient, appartiennent à "un milieu carencé, un peu marginal, sans activité professionnelle", et tous trois ont déjà été condamnés pour violences, a expliqué le parquet samedi. Gardés à vue pendant 48 heures, ils ont été déférés lundi matin devant le parquet. Celui-ci a requis un mandat de dépôt à l'encontre des deux principaux suspects et le placement sous contrôle judiciaire du troisième, le plus jeune. Ce dernier était sorti de la voiture avant que celle-ci ne démarre pour sa "folle équipée", a signalé le parquet. Les suspects ont admis devant les enquêteurs de la brigade criminelle de la Sûreté départementale de Loire-Atlantique avoir été présents dans le véhicule. Mais le chauffeur a affirmé qu'il avait pris la fuite pour éviter un contrôle de police car son véhicule n'était pas en règle. Il affirme qu'il n'avait pas vu qu'il traînait le corps de son ancienne compagne, ce que semblent contredire les images et les témoignages. Des témoins ont filmé l'altercation avec leurs portables et certains ont vu le conducteur donner des coups de poing à la femme avant de la projeter. Quand le véhicule s'est enfui, ils ont vu "le corps de la victime penché à l'extérieur", selon le parquet. D'après les témoignages, la femme était sur le côté du véhicule, donc visible, mais le conducteur "nie tout en bloc", a expliqué un représentant du parquet.

